مراسل المنار: جيش العدو ينفذ تفجيرات ويطلق الرصاص منذ الفجر ويشعل حرائق داخل بعض احياء بلدة الطيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 15:20

مراسل المنار: جيش العدو ينفذ تفجيرات ويطلق الرصاص منذ الفجر ويشعل حرائق داخل بعض احياء بلدة الطيبة

منذ 46 mins 5 January، 2025
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