ترامب يدعو لضم كندا الى الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الإثنين بُعيد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.

وقال ترامب “يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا الولاية رقم 51″، وأضاف “لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها”، وتابع “كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال”.

ورأى ترامب انه “إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية وستنخفض الضرائب بشكل كبير وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار، معا، يا لها من أمة عظيمة “.

المصدر: روسيا اليوم