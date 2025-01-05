وسائل إعلام يمنية:عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات شرق مدينة صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 03:00

وسائل إعلام يمنية:عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات شرق مدينة صعدة

منذ 59 mins 5 January، 2025
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