مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 6-1-2025

“على المكشوف” باتَ الازدحامُ الدبلوماسيُ المُغمَّسُ بالمبارزةِ السياسيةِ على اعتابِ الجلسةِ الانتخابيةِ الخميس ..

والاخطرُ انَ البعضَ يُمَنِّي النفسَ بالمقايضةِ على رأسِ الدولةِ بحقِ اللبنانيين بالامنِ والاستقرارِ واعادةِ اعمارِ بلدِهم، وهذا البعضُ كانَ ولا يزالُ جزءا لا يتجزأُ من تدميرِ لبنانَ بعدوانٍ صهيونيٍّ مستمر..

على عادتِه حضرَ الموفدُ الرئاسيُ الاميركيُ عاموس هوكشتاين الى لبنان، الا انه دخلَ المشهدَ من الناقورة مترئساً اجتماعَ اللجنةِ الخماسيةِ المعنيةِ بمراقبةِ تطبيقِ وقفِ اطلاقِ النار، قبلَ ان يدخلَ المقراتِ الرئاسيةَ في بيروتَ حاملاً ورقةَ انسحابِ القواتِ الصهيونيةِ من بلدةِ الناقورة، التي تمركزت فيها وحداتُ الجيشِ اللبناني بالتزامنِ مع اجتماعِ الخماسية. اما الورقةُ الرئاسيةُ فيبدو انها ليست من صُلبِ زيارةِ هوكشتاين وانما بعهدةِ السفيرةِ المقيمةِ ليزا جونسن ..

واِن كانَ كلامُ هوكشتاين يشي بتمسكٍ اميركيٍ بورقةِ الستينَ يوماً لانسحابِ القواتِ الصهيونيةِ من لبنان، فانَ قرارَ اللبنانيينَ بالدفاعِ عن ارضِهم من كلِّ احتلالٍ وحكمتَهم بادارةِ الوقتِ والخياراتِ فرضا على الطرفِ الآخرِ التمسكَ بمهلِ الاتفاقِ وبنودِه، والسعيَ الى تثبيتِها رغمَ العدوانيةِ الصهيونيةِ التي تُهينُها كلَ يوم ..

اما السيادةُ الوطنيةُ المهانةُ من بعضِ ابنائِها في ميدانِ الانتخاباتِ الرئاسية، فقد اَدْمَتها تدخلاتُ الموفدينَ والسفراءِ الذين يسعَوْنَ الى تفصيلِ الثوبِ الرئاسيِّ على قياسِ مصالحِهم بقِصَرِ نظرٍ تِجاهَ الواقعِ اللبناني..

لا تنتظروا كلمةَ السرِّ من الخارج، كما نصحَ عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ حسن فضل الله، فالسرُ مفضوح، والكلُ يعلمُ بحقيقةِ التدخلاتِ الخارجيةِ ومحاولاتِ الاستثمارِ على الوقائعِ التي حصلت في لبنانَ والمحيطِ من اجلِ تغييرِ التوازناتِ في الداخل، وهذه لعبةٌ خطيرةٌ ستَسقُطُ على ابوابِ المجلسِ النيابي بارادةٍ لبنانيةٍ حُرّة، بحسَبِ النائبِ فضل الله..

في الحسابِ الفلسطينيِّ المفتوحِ مع الاحتلال، رصاصاتٌ فدائيةٌ في قلقيلية ادمت الامنَ الصهيوني، فقتلت واصابت عشَرةً من عناصرِ الشرطةِ والمستوطنين، وأكدت للمحتلِ صعوبةَ اطفاءِ جذوةِ المقاومةِ المتوقدةِ في كلِّ روحٍ فلسطينيةٍ رغمَ فظاعةِ العدوانِ واستعانتِه بكلِ بعيدٍ وقريبٍ ضدَ الشعبِ الفلسطيني.

المصدر: قناة المنار