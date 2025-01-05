اعلام العدو: سماع دوي 8 انفجارات في أجواء اسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 01:28

اعلام العدو: سماع دوي 8 انفجارات في أجواء اسدود

منذ 1 ساعة 5 January، 2025
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