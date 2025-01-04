القناة 12 العبرية: ضغوطات على “نتنياهو” من أعضاء في الائتلاف لإقالة الوزير “إيتمار بن غفير” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2025 - 22:22

القناة 12 العبرية: ضغوطات على “نتنياهو” من أعضاء في الائتلاف لإقالة الوزير “إيتمار بن غفير”

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة