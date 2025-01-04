النائب محمد رعد من عين التينة: العدو يستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة عقدة نقص لديه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 16:12

النائب محمد رعد من عين التينة: العدو يستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة عقدة نقص لديه

منذ 1 ساعة 4 January، 2025
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