هيئة شؤون الأسرى والمحررين: تقديراتنا ان هناك اكثر من 3 آلاف اسير من قطاع غزة في المعتقلات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 12:26

هيئة شؤون الأسرى والمحررين: تقديراتنا ان هناك اكثر من 3 آلاف اسير من قطاع غزة في المعتقلات الاسرائيلية

منذ 31 mins 3 January، 2025
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