عدوان جديد على صنعاء والقوات اليمنية ترفع مستوى التحدي وتثبت واقع التفوق العملياتي

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر اعلامية أن العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية.

ويشار إلى أن العدوان شن يوم الجمعة الماضية غارة على حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

ويوم الخميس الماضي، شن العدوان الصهيوني سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شن غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت غارات العدو الصهيوني على مطار صنعاء الدولي باستشهاد 3 وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب العدوان على الحديدة إلى استشهاد 3 وإصابة 10 آخرين.

القوات اليمنية ترفع مستوى التحدي بوجه الكيان وأمريكا

عزَّزت القواتُ المسلحةُ اليمنية رسائلَ التحدي لجبهة العدوّ الصهيوني الأمريكي، بثلاث عمليات نوعية متزامنة قصفت أهدافًا “إسرائيلية” حيوية في عمق الأراضي المحتلّة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان).

وجاء هذا التزامن مع تحَرّك القوات الأمريكية لشن لعدوان جوي كبير على اليمن من البحر الأحمر؛ الأمر الذي ثبّت معادلة “الرد بالمثل” على الاعتداءات الصهيونية من جهة، وأعاد وضع العدوّ الأمريكي أمام حقيقة انكشاف كُـلّ تحَرّكاته وقدرة صنعاء على استباق تلك التحَرّكات وإفشالها في الوقت الفعلي من جهة أُخرى.

وفي إطار الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ والأمريكي والبريطاني على بلدِنا، وضمن جبهة الاسناد، نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ، الأولى استهدفتْ مطارَ (بن غوريون) التابعَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلّةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2، والعمليةُ الأُخرى استهدفتْ محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلّةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار، وقد أصابَ الصاروخان هدفَيهما”.

وقد وثّقت عدساتُ المستوطنين الصهاينة فَشْلَ الدفاعات الجوية للعدو في اعتراض الهجوم، ووثَّقت تصاعُدَ الدُّخَانِ جراء الإصابات، كما توقَّفت حركة المطار المستهدَف ولم تستطع الطائراتُ الإقلاعَ منه أَو الهبوط فيه، في الوقت الذي أكّـدت فيه وسائل إعلام العدوّ أن حوالي مليونَي مستوطن هربوا إلى الملاجئ.

ودَوَّتْ صافراتُ الإنذار في مختلف مناطق ما يسمى “المركَز” بعُمْقِ الأراضي المحتلّة، من يافا (تل أبيب) إلى أشدود، وقال الإسعاف “الإسرائيلي”: إن عدة مستوطنين أُصيبوا، مُشيرًا إلى أن إحدى الإصابات وقعت؛ بسَببِ حادثة تصادم سيارات أثناء الهروب إلى المناطق المحمية.

وباستهداف مطار (بن غورويون) ومحطة كهربائية جنوبي القدس المحتلّة، فَــإنَّ القوات المسلحة تفرض معادلة جديدة على العدوّ الصهيوني إلى جانب معادلات التصعيد السابقة، وهي معادلة “الرد بالمثل” واستهداف المنشآت الحيوية في عمق الأراضي المحتلّة مقابل الاعتداء على المنشآت الخدمية المدنية في اليمن، بما في ذلك المطارات ومحطات الطاقة؛ وهو ما يعكسُ ارتدادًا عكسيًّا سريعًا للاعتداءات التي أمل العدوّ من خلالها الضغط على صنعاءَ لوقف أَو تخفيف عملياتها المساندة لغزة، في ظِلِّ عجزِه الاستخباراتي المُعْلَنِ من ناحية استهداف القدرات العسكرية اليمنية.

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وقد تجلَّت تأثيراتُ هذه المعادلة بسُرعةٍ على واقع العدوّ الصهيوني، حَيثُ أفادت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية بأنه “من غير المتوقع أن تعودَ شركاتُ الطيران الأمريكية إلى “إسرائيلَ” طالما استمر إطلاق النار من اليمن” وذلك بعد أن أفادت الأسبوع الماضي بأن “التصعيد على الجبهة اليمنية يؤخر عودة شركات الطيران الأجنبية لتشغيل المسارات الجوية إلى إسرائيل”.

وقد توقفت حركة مطار “بن غوريون” حوالي أربع مرات خلال أسبوع واحد، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بما في ذلك ثلاث مرات خلال أربعة أَيَّـام فقط، وهو مؤشر لا يمكن أن تتجاهله شركات الطيران الأجنبية التي أوقفت رحلاتها من وإلى المطار قبل أشهر؛ بسَببِ التصعيد من جانب حزب الله والهجمات الإيرانية على العدوّ.

وقد أشَارَت “غلوبس” إلى ذلك بوضوح، حَيثُ ذكرت أن “صواريخ أرض-أرض التي يتم إطلاقها على “إسرائيل” كُـلّ يوم تقريبًا أَدَّت، من بين أمور أُخرى، إلى توقف مؤقَّت لعملياتِ الإقلاع والهبوط في “إسرائيل”، وفي نهايةِ الأسبوع الماضي، هاجمت “إسرائيلُ” اليمنَ وأحدثت أضرارًا في منطقة مطار صنعاء، وبعد ذلك، أطلق الحوثيون تهديداتٍ بإلحاق أضرار مباشرة بـ “إسرائيل”، وكل ذلك قد يرفع مستوى القلق لدى شركات الطيران الدولية” حسب تعبير الصحيفة العبرية.

هجوم استباقي جديد.. التكتيكات اليمنية تعزز واقع الهزيمة الأمريكية

وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أَيَّـام التي يتم فيها تنفيذ هجوم استباقي نوعي على نفس حاملة الطائرات الأمريكية التي كانت قد فرَّت بعد الهجوم الأول إلى مسافة تزيد عن 1500 كيلو متر عن اليمن، قبل أن تحاول الاقترابَ، الاثنين، قليلًا إلى مسافة 1000 كيلو متر؛ مِن أجلِ تنفيذِ العدوان الذي لم يكتمل؛ بسَببِ يقظة القوات المسلحة وسرعة تعاملها مع الوضع في الوقت الفعلي؛ وهو ما يؤكّـدُ مجدَّدًا انكشافَ تحَرُّكات القواتِ البحرية الأمريكية بشكل فاضح أمام قدراتِ الرصد اليمنية، كما يؤكّـدُ الجاهزيةَ العاليةَ لمختلف وحدات القوات المسلحة في التعامل مع تلك التحَرُّكاتِ؛ بما يضمَنُ إفشالَها كُـلّ مرة.

هذه الجاهزية التي تثبّت فاعليتها الكبيرة بشكل متكرّر، تضاعف ثقل واقع الفشل والهزيمة الذي تعيشه البحرية الأمريكية في مواجهة اليمن؛ فالتكتيكات الاستباقية الهجومية والدفاعية اليمنية لا تكتفي فقط بإفشال تحَرّكات القوات الأمريكية بل تضعها تحت ضغط عملياتي لا يحتمل دفعها في المرة السابقة إلى إسقاط مقاتلة من نوع (إف-18) والاقتراب من إسقاط مقاتلة ثانية كانت بالقرب منها؛ بسَببِ ارتباك السفن الحربية، وهو ما يعني أن جاهزية القوات المسلحة قد وصلت إلى حَــدّ ضرب استعدادات وجاهزية قوات العدوّ وتحويل قدراته النارية إلى تهديد إضافي عليه.

مستعدون لمواجهة أية تهديدات

إضافة إلى التأكيد المتكرّر على أن العمليات اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، تضمن البيان العسكري الأخير رسالة جديدة مهمة جاء فيها أن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استكملت بعونِ الله تعالى رفعَ الجاهزيةِ القتاليةِ لعددٍ من الوَحَداتِ العسكريةِ لمواجهةِ أية تهديداتٍ مرتبطةٍ بالعدوّ الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والهادفةَ لمنعِ اليمنِ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطيني”.

ويمكن فهم مدلولات هذه الرسالة من خلال توقيتها التي يأتي بالتزامن مع حديث واسع عن مساعٍ أمريكية وصهيونية لتوظيفِ أدواتٍ محليةٍ أَو إقليميةٍ وتشكيل تحالفات جديدة؛ مِن أجلِ التحَرُّك عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا ضد اليمن؛ بهَدفِ الضغطِ على صنعاء لوقف عمليات الإسناد لغزة، حَيثُ تؤكّـدُ هذه الرسالةُ بوضوح أن صنعاء على استعداد مسبق وجاهزية عالية لكل الاحتمالات.

والحقيقةُ أن استهدافَ عُمْقِ الكيان الصهيوني وحاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) في وقتٍ واحدٍ يُمَثِّلُ في حَــدِّ ذاتِه دَليلًا واضحًا على هذه الجاهزية العالية؛ فالعمليات الأخيرة تأتي تزامنًا مع اعتداءات موسعة على اليمن وتهديدات متزايدة للشعب اليمني، وبالتالي فهي تمثل تحديًا صريحًا لقيادة جبهة العدوّ، فضلًا عن أدواته وشركائه.

المصدر: موقع المنار + المسيرة نت