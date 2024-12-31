بوشكيان: لتطلعات واقعية تنتج وطنا طالما سعينا إلى بنائه

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان إن “غداً الأول من العام ٢٠٢٥ هو يوم أمل يطلّ على لبنان واللبنانيين، بحلّة جديدة، وتوقّعات كبيرة، وتطلّعات واقعيّة تنتج وطناً طالما سعينا إلى بنائه”.

وتابع بوشكيان في تصريح له الثلاثاء “لمّا تكون الإرادة موجودة والتصميم قائم والعزيمة راسخة لتحقيق هذا الهدف، فلن يكون بعيد المنال بمشاركة سعاة الخير اللبنانيين في الداخل والخارج. ورشة الإعمار تسع الجميع”، وتابع “نأمل ان يحمل ٢٠٢٥ المبادرات الانقاذيّة الاستثنائيّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام