بوشكيان: لتطلعات واقعية تنتج وطنا طالما سعينا إلى بنائه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2024 - 15:46

بوشكيان: لتطلعات واقعية تنتج وطنا طالما سعينا إلى بنائه

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
جورج بوشكيان
لبنان

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان إن “غداً الأول من العام ٢٠٢٥ هو يوم أمل يطلّ على لبنان واللبنانيين، بحلّة جديدة، وتوقّعات كبيرة، وتطلّعات واقعيّة تنتج وطناً طالما سعينا إلى بنائه”.

وتابع بوشكيان في تصريح له الثلاثاء “لمّا تكون الإرادة موجودة والتصميم قائم والعزيمة راسخة لتحقيق هذا الهدف، فلن يكون بعيد المنال بمشاركة سعاة الخير اللبنانيين في الداخل والخارج. ورشة الإعمار تسع الجميع”، وتابع “نأمل ان يحمل ٢٠٢٥ المبادرات الانقاذيّة الاستثنائيّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة