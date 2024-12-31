الرئيس الصيني لبوتين: لتعزيز العلاقات الودية بين بلديننا وإقامة العدل في الساحة الدولية

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن “استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل والعدالة في الساحة الدولية”.

وقال شي في رسالة تهنئة لبوتين بمناسبة العام الجديد الثلاثاء إن “الصين وروسيا تتقدمان دائما معا على المسار الصحيح المتمثل في عدم بناء التحالفات وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث”، وأضاف أن “الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين يسيران باستمرار إلى مستوى أعلى تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين”، وأشار إلى أن “الجانبين يدعمان بعضهما البعض كرئيسين لآلية بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، مما يساهم بشكل كبير في التضامن والتعاون بين بلدان الجنوب العالمي”.

وأكد شي أنه “مستعد للاستمرار في التبادلات الوثيقة مع بوتين والحفاظ على التوجه العام للتعاون الصيني الروسي، من أجل مواصلة توطيد وتعميق العلاقات الصينية الروسية التي تتسم بصداقة حسن الجوار الدائمة والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة”، وشدد على أنه “يسعى من خلال ذلك إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية البلدين وجهودهما لتعزيز التحديث وتقديم مساهمة جديدة ومهمة لتحسين رفاهية شعبي الصين وروسيا وإقامة العدل والعدالة الدولية”، مضيفا أنه “مهما تغير الوضع الدولي، ستظل الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين”.

وذكر شي في رسالته أن عام 2024 يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا “ما يمثل معلما مهما جديدا في العلاقات بين البلدين”.

المصدر: روسيا اليوم