عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي : يتعين على مجلس الأمن إدانة الإرهاب الأمريكي وإرهاب كيان العدو الإسرائيلي وتجريمه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 00:12

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي : يتعين على مجلس الأمن إدانة الإرهاب الأمريكي وإرهاب كيان العدو الإسرائيلي وتجريمه

منذ 23 mins 30 December، 2024
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