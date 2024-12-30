القسام: تمكنا في عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة لجيش العدو في مخيم جباليا شمال القطاع وأجهزنا من النقطة صفر على 5 من الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 17:26

القسام: تمكنا في عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة لجيش العدو في مخيم جباليا شمال القطاع وأجهزنا من النقطة صفر على 5 من الجنود

منذ 24 mins 30 December، 2024
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