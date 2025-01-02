خروقات اسرائيلية متواصلة.. توغل باتجاه بيت ليف وغارة على أطراف بلدة ياطر

شهدت اليوم الخميس قرى القطاع الغربي في جنوبي لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة، أكثر من خرق صهيوني لوقف إطلاق النار، والأبرز كان تقدم قوى مؤللة من جيش العدو، ترافقها قوات مشاة باتجاه أطراف بلدة بيت ليف. وأفاد مراسل المنار بأن هذه القوة سلكت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي “راميا” و”بيت ليف” باتجاه “وادي مظلم”، وانطلقت من منطقة الصلحاني الحدودية.

وبالتزامن مع هذا التقدم بإتجاه “بيت ليف” واطرافها، عمد العدو أيضاً إلى تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة وإطلاق رشقات نارية بشكل كثيف بإتجاه البلدة، وكذلك أطلقت دباباته قذيفتين في المنطقة.

وعلى صعيد الخروقات الجوية، نفذت طائرات مسيرة اسرائيلية غارتين على بلدة ياطر، استهدفت منزلاً عند أطرافها. وعند أطراف بلدة مجدل زون، رصد تحرك لجرافة صهيونية دون تقدمها، بتقدمها باتجاه البلدة. وأشار مراسل المنار إلى أنه لا يوجد أي تقدم اسرائيلي في البلدة أو عند أطرافها.

على الصعيد الميداني أيضاً، كان هناك حديث عن استعداد الجيش اللبناني للانتشار في بلدة الناقورة. وأوضح مراسل المنار أن العدو الصهيوني وعلى مدار الاسبوع الماضي، سحب جزءا كبيرا من آلياته وقواته الموجودة عند أطراف الناقورة، باتجاه علماء الشعب ومنها باتجاه فلسطين المحتلة.

الجيش اللبناني بدوره، أكد جهوزيته الدخول إلى أكثر من منطقة جنوبية، خاصة تلك التي ينسحب منها العدو الاسرائيلي، في حين أن لا موعد محدداً لدخول الجيش اللبناني إلى بلدة الناقورة، ولكن الأمر قد يحصل في أي لحظة، خاصة أن عملية الانسحاب من القرى الحدودية تحصل دون تحديد مواعيد مسبقة لها، وعملية انتشار الجيش اللبناني في هذه القرى أيضا تحصل دون تحديد مواعيد مسبقة.

المصدر: موقع المنار