هندوراس | رئيسة البلاد تهدد بطرد القواعد العسكرية الأمريكية في حال تنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين

حذرت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو في خطابها أمس الأربعاء، من أنها ستنهي وجود القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بترحيل جماعي للمهاجرين الهنودوراسيين عند توليه منصبه في 20 كانون الثاني / يناير.

وقالت كاسترو إن “تصرفات عدائية” من قبيل الطرد الجماعي ستجعل من الضروري إعادة النظر في التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في المجال العسكري حيث تحتفظ واشنطن بقواعد في البلاد دون دفع تكاليف.

وتملك الولايات المتحدة قاعدة بالمرولا في كوماياغوا منذ الثمانينيات، والتي تم إنشاؤها لمكافحة الحركات الشيوعية. وأضافت كاسترو أن هذه القواعد “فقدت مبرر وجودها” في هندوراس إذا تم تنفيذ سياسة الترحيل.

وأعلنت كاسترو أنها ستدعو، بصفتها رئيسة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CELAC)، إلى اجتماع وزاري في كانون الثاني / يناير مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لمناقشة قضايا الهجرة.

يُذكر أن حوالي 250 ألف هندوراسي مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة في 2025، في وقت يعاني فيه البلد من عدم جاهزيته لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين.

المصدر: وكالات