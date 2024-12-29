تقرير مصور | احياء لذكرى اربعينية الشهيد القائد محمد عفيف في صيدا

تحت عنوان “رآك العدو قتيلا ورأيناك شهيد”، أحيا حزب الله وعائلة الشهيد اربعينية القائد الاعلامي الكبير مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف النابلسي، الذي استشهد في غارة اسرائيلية استهدفت مدينة بيروت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير علي لبنان.

الاحتفال الذي اقيم في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا حضره عدد من السياسيين تقدمهم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت مجتبى اماني والنائب امين شري وممثل النائب اسامه سعد وحشد كبير ومهيب من الاعلاميين والمثقفين والاحزاب اللبنانية والفلسطينية ولفيف من العلماء.

بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عن حياة الشهيد المليئة بالعطاء والجهاد وخاصة تلك المرحلة التي رافق بها الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله رحمه الله. وأكد نجل الشهيد هادي النابلسي السير على خطى والده التى خطها بدمائه الطاهرة. ثم تلاه قصيدة للشاعر فضل الله ومراسم خاصة للعتبة الرضوية الايرانية.

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء ووضع إكليل من الزهر باسم قيادة حزب الله عند الضريح في الروضة التي دفن فيه الى جانب والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي.

المصدر: المنار