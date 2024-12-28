المديرية العامة للدفاع المدني تُذكّر المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة خلال التنقل في الطقس العاصف وبالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند وقوع أي طارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 08:58

المديرية العامة للدفاع المدني تُذكّر المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة خلال التنقل في الطقس العاصف وبالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند وقوع أي طارئ

منذ 45 mins 28 December، 2024
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