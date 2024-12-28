بقرادونيان: سننتخب الرئيس القادر على إدارة الأزمات

أشار الأمين العام لحزب “الطاشناق” في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان الى ان “احتمالية انعقاد جلسة التّاسع من كانون الثّاني وخروج الدّخان الأبيض الرّئاسي منها تصل إلى نسبة ثمانين في المئة”، مؤكدا ان “حزب الطاشناق لن ينتخب أي مرشح عشوائي ويريد رئيسا يعبي الكرسي ويحمل القوة والثقة ليقود البلد لمدة 6 سنوات مقبلة بنهج وسيادة ومسؤولية ولديه قدرة على إدارة الازمات”.

وقال بقرادونيان في حديث له السبت إن “حزب الطاشناق لم يحدد اسم المرشح الذي سيدعمه في الجلسة”، وشدد على “أهمية انتخاب الرّئيس بغالبية الأصوات وليس فقط بالنصف زائد واحد، ليحظى بشرعية واسعة”، وذكر ان “حزب الطاشناق لا يدخل في لعبة الأسماء”، ولفت الى ان “قائد الجيش جوزيف عون برهن قدرته وقوته في قيادة المؤسسة العسكرية، كما هناك شخصيات أخرى من البيئة المارونية لعبت أدواراً مهمة في البلد إلى جانب شخصيات اقتصادية وسياسية مرشحة بشكل طبيعي”.

وعن الأوضاع جنوبا والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، قال بقرادونيان إن “التزام حزب الله وقف النار وعدم الرد على خروقات العدو يظهر من هو المعتدي امام المجتمع الدولي”، ورأى ان “اتفاق وقف النار هش ولا رادع لإسرائيل أمام الصمت الدولي على جرائمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام