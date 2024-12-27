الدفاع المدني في غزة: الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف منزلا لعائلة “فوره” في شارع النديم بمنطقة حي الزيتون وطواقمنا تتوجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 06:40

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف منزلا لعائلة “فوره” في شارع النديم بمنطقة حي الزيتون وطواقمنا تتوجه إلى المكان

منذ 43 mins 27 December، 2024
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