أسامة حمدان: الاحتلال يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من غزة وطرحنا مبادرة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار وتبادلا كاملا لكن إسرائيل رفضتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 23:42

أسامة حمدان: الاحتلال يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من غزة وطرحنا مبادرة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار وتبادلا كاملا لكن إسرائيل رفضتها

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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