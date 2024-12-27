الدفاع الروسية: حصيلة خسائر أوكرانيا الأسبوعية بلغت 12910 جنود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة أن “وحدات من مجموعة قوات الغرب حررت بلدتي زاغريزوفو في خاركوف وإيفانوفكا في دونيتسك، ليبلغ عدد المراكز السكنية المحررة خلال آخر أسبوع سبعة”، وذكرت ان “قوات الغرب صدت 25 هجوما مضادا، فيما تجاوزت خسائر العدو الأسبوعية في منطقة مسؤوليتها 3080 عسكريا”.

وقالت الوزارة إن “إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور خلال آخر أسبوع وصل إلى 12910 جنود”، ولفتت الى انه “في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر شنت القوات الروسية ضربة مكثفة و37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وباستخدام مسيرات هجومية ضد أهداف عسكرية وتلك التي يستخدمها المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا”، وتابعت “فقد العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الشمال” في مقاطعة كورسك وفي محور خاركوف أكثر من 2450 عسكريا”، واضافت انه “في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب تجاوزت الخسائر الأوكرانية 1970 عسكريا”.

واشارت الوزارة الى ان “وحدات من مجموعة قوات الوسط واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وصدت 76 هجوما مضادا، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3815 عسكريا”، وتابعت انه “في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشرق فقد العدو نحو 1140 جنديا”، واضافت “حسنت وحدات من مجموعة قوات دنيبر وضعها على طول خط المواجهة، ووصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى 455 عسكريا”، وأكدت “تم أسر 51 جنديا أوكرانيا على خط التماس القتالي خلال أسبوع”، واوضحت “تم إسقاط 4 صواريخ كروز Storm Shadow بريطانية الصنع، وصاروخ Neptune موجه بعيد المدى، وقنبلتين موجهتين Hammer فرنسية الصنع، و31 صاروخا من نظام HIMARS أمريكي الصنع، و496 طائرة بدون طيار”.

ولفتت الوزارة الى انه “في المجمل، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير ما يلي: 650 طائرة، و283 مروحية، و38648 طائرة بدون طيار، 590 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و20057 دبابة ومدرعة أخرى، و1504 راجمات صواريخ، و20043 قطعة من المديافع الميدانية ومدافع الهاون و29584 مركبة عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم