قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 05:08

قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة

منذ 25 mins 27 December، 2024
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