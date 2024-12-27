بلدية قبريخا أعادت فتح طريق وادي الحجير ورفعت لافتة جديدة عند مدخلها

أعلنت بلدية بلدة قبريخا الجنوبية إعادة فتح طريق وادي الحجير ورفع لافتة جديدة عند مدخل البلدة.

وذكرت البلدية في بيان: “بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي يوم أمس، على التوغل إلى وادي الحجير وصولاً لمفترق بلدتي قبريخا والقنطرة، وتنفيذ أعمال تجريف للطريق العام ورفع سواتر ترابية في خرق فاضح وصريح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، واقتلاع لافتة تحمل اسم بلدة قبريخا وسرقتها، عملت فرق من البلدية منذ صباح اليوم بالتعاون مع الجيش اللبناني، على إزالة السواتر الترابية وإعادة فتح الطريق ووضع لافتة جديدة مكان التي اقتلعها العدو، في رسالة تمسك بالأرض وتحدٍّ للعدو واعتداءاته”.

المصدر: بلدية قبريخا