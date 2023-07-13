استخراج المياه عبر الطاقة البديلة متواصل واخرها في قبريخا – موقع قناة المنار – لبنان
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استخراج المياه عبر الطاقة البديلة متواصل واخرها في قبريخا
منذ 11 mins
13 July، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
استخراج المياه عبر الطاقة البديلة متواصل واخرها في قبريخا جنوب لبنان.
المصدر:
قناة المنار
الطاقة البديلة
قبريخا
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