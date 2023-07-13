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July 13 2023 - 18:00

استخراج المياه عبر الطاقة البديلة متواصل واخرها في قبريخا

منذ 11 mins 13 July، 2023
طاقة شمسية
تقارير مصورة - لبنان

استخراج المياه عبر الطاقة البديلة متواصل واخرها في قبريخا جنوب لبنان.

المصدر: قناة المنار

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