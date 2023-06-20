تقرير مصور | شركة توتال ومشاريع الطاقة البديلة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 22:08

تقرير مصور | شركة توتال ومشاريع الطاقة البديلة في لبنان

منذ 2 ساعة 20 June، 2023
لبنان

شركة توتال الفرنسية تبدي الاستعداد لتمويل مشاريع للطاقة البديلة في لبنان.

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