وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 05:08

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه تل أبيب

منذ 2 ساعة 27 December، 2024
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