وعد والتزام | مؤسسة جهاد البناء تكشف على 185 الف وحدة سكنية حتى الآن : إحصاءات جديدة تبرز حجم الأضرار

تواصل مؤسسة جهاد البناء الإنمائية، استكمالًا لوعد حزب الله وسيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، جهودها في الكشف عن الأبنية المتضررة من العدوان الصهيوني، عبر طواقمها وكوادرها، وبوتيرة سريعة تهدف إلى إعادة المضحين إلى منازلهم.

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة عن آخر إحصائيات الوحدات السكنية المتضررة في المناطق اللبنانية المختلفة، حيث تواصل العمل الدؤوب لتوثيق حجم الأضرار ومتابعة جهود الترميم.

إحصاءات المناطق:

جبل عامل الأولى (جنوب نهر الليطاني):

تم الكشف عن 40,731 وحدة سكنية متضررة، حيث تعمل 8 مراكز هندسية و3 مراكز للمعلوماتية، تضم 400 مختصاً، في 116 قرية ومربع سكني. جبل عامل الثانية (شمال نهر الليطاني والبقاع الغربي):

تم الكشف عن 50,227 وحدة سكنية متضررة، بوجود 7 مراكز هندسية و7 أخرى للمعلوماتية، تضم 285 مختصاً، تعمل في 107 قرى ومربعات سكنية. بيروت والضاحية وساحل المتن:

وصل عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها إلى 70,813، حيث تم نشر 5 مراكز هندسية و1 مركز للمعلوماتية، مع 518 مختصاً يعملون في 93 قرية ومربع سكني. البقاع وبعلبك الهرمل:

تم الكشف عن 23,781 وحدة سكنية متضررة، عبر 7 مراكز هندسية و7 مراكز للمعلوماتية، تضم 216 مختصاً، في 126 قرية ومربع سكني. الشمال وجبل لبنان:

تم الكشف عن الوحدات السكنية المتضررة في هذه المناطق خلال أيام العدوان الإسرائيلي، وسط تواصل العمل على إحصاء الأضرار.

العدد الإجمالي: بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم الكشف عنها حتى الآن 185,720 وحدة سكنية، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة العدوان.

تستمر المؤسسة في تنفيذ برنامج الكشف والترميم بشكل تصاعدي، فيما تُبذل الجهود لتسريع عودة العائلات إلى منازلها في أقرب وقت ممكن.

المصدر: جهاد البناء