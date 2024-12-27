حزب الله شيّع الشهيد غازي محمود يعقوب في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري

شيّع حزب الله في روضة الحوراء زينب (ع)- الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد السعيد على طريق القدس، غازي محمود يعقوب بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة وردد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسده الطاهر في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيد، حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بمتابعة طريق الجهاد والمقاومة، وصلاة على جسده الطاهر، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد، وفعاليات وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

المصدر: اعلام بيروت