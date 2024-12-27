قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بعد دهم بيتها أثناء اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 03:36

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بعد دهم بيتها أثناء اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية

منذ 11 mins 27 December، 2024
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