وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على صنعاء والحديدة إلى 6 شهداء و40 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 00:30

وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على صنعاء والحديدة إلى 6 شهداء و40 جريحا

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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