الخارجية السورية: وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره اللبناني واتفقا على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 21:54

الخارجية السورية: وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره اللبناني واتفقا على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة

منذ 8 mins 25 December، 2024
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