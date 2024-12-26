صحيفة معاريف العبرية نقلا عن رئيس جهاز الموساد الأسبق داني ياتوم: الضغط على حماس لم يحقق نتائج كبيرة خلال العام الماضي وينبغي توقيع صفقة للإفراج عن الأسرى بأسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 10:36

صحيفة معاريف العبرية نقلا عن رئيس جهاز الموساد الأسبق داني ياتوم: الضغط على حماس لم يحقق نتائج كبيرة خلال العام الماضي وينبغي توقيع صفقة للإفراج عن الأسرى بأسرع وقت

منذ 50 mins 26 December، 2024
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