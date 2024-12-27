المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي إسرائيلي في الوحدة متعددة الأبعاد 888 و قائد دبابة في اللواء 401 مدرع بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 00:30

المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جندي إسرائيلي في الوحدة متعددة الأبعاد 888 و قائد دبابة في اللواء 401 مدرع بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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