فلسطين المحتلة: الاحتلال يقصف حي الزيتون جنوب شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 21:54

فلسطين المحتلة: الاحتلال يقصف حي الزيتون جنوب شرق غزة

منذ 13 mins 25 December، 2024
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