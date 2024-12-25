i-24 “الإسرائيلية” عن والد أسير “إسرائيلي”: فريق ترمب يعلم أن نتنياهو يعرقل إتمام صفقة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 21:52

i-24 “الإسرائيلية” عن والد أسير “إسرائيلي”: فريق ترمب يعلم أن نتنياهو يعرقل إتمام صفقة غزة

منذ 41 mins 25 December، 2024
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