الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين على الأقل بقصف مسيرة مجموعة من المقاومين في طمون جنوب طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 05:10

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين على الأقل بقصف مسيرة مجموعة من المقاومين في طمون جنوب طوباس

منذ 57 mins 25 December، 2024
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