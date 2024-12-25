جيش الاحتلال يعترف بإصابة قائد فرقة “يهودا والسامرة” وقائد لواء “منشيه” بانفجار عبوة ناسفة بآليتهم في طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 02:06

جيش الاحتلال يعترف بإصابة قائد فرقة “يهودا والسامرة” وقائد لواء “منشيه” بانفجار عبوة ناسفة بآليتهم في طولكرم بالضفة الغربية

منذ 44 mins 25 December، 2024
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