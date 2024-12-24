انهيار مبنى في طرابلس وبدء عملية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين

انهار مبنى بعد اندلاع حريق هائل فيه مساء الثلاثاء في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء – طرابلس شمال لبنان.

وعلى الفور عملت فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء على اخلاء المبنى والمباشرة بإطفاء الحريق، لكن المبنى تداعى سريعا وانهار اثناء ذلك وبداخله عنصرين تابعين للدفاع المدني وفوج الاطفاء.

وعلى الاثر، تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عملية الانقاذ، واجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، والقائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الانقاذ بالسرعة اللازمة، وبدأت عملية رفع الانقاض وانقاذ العنصرين المفقودين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام