حركة حماس: إقامة هذه البؤر والتجمّعات الاستيطانية في الضفة يؤكّد من جديد فشل المراهنة على خيارات التسوية مع الاحتلال وضرورة مواجهة سياساته الإجرامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2024 - 17:08

حركة حماس: إقامة هذه البؤر والتجمّعات الاستيطانية في الضفة يؤكّد من جديد فشل المراهنة على خيارات التسوية مع الاحتلال وضرورة مواجهة سياساته الإجرامية

منذ 16 mins 23 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة