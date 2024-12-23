باسيل: مزارع شبعا لبنانية وحدودنا أمر سيادي

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “مزارع شبعا لبنانية وحدودنا أمر سيادي لبناني”، وتابع “نطالب النظام الجديد في سوريا بالاعتراف بلبنانية المزارع”، واضاف “لن نقدم الهدايا لنظام جديد بل دورنا أن نحصل على حقوقنا منه”.

كلام باسيل جاء الاثنين بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، وقال باسيل “هناك محطات وبرامج واعلاميون انتهكوا حرمتنا ومسوا بسمعتنا، وألفوا أخبارا مقرفة، واعطينا لجنة المحامين هذه التوجهات ولن نقبل بالتنمر علينا”، مؤكدا أنه “تم تلفيق اكاذيب لاتهامنا زورا ليعتقد الناس أن هناك مفقودين تم العثور عليهم في سوريا”، وتابع “إننا سنعطي كل اعلامي او سياسي تناولنا بتحريض وقدح وذم سنعطيه فرصة الإعتذار علنا او الاقرار بالخطأ بتناولنا والمس بكرامتنا، ومن لن يقدم على ذلك سندعي عليه كما فعلنا مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية”.

من جهة ثانية، رأى باسيل أنه “كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام، ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا”، وقال “بدأنا بدراسة قانون يقضي بالعودة الفورية للاجئين السوريين ويمنع دخول اي لاجئ إلى لبنان”، مطالبا “الحكومة باعادة النازحين الذين انتفت أسباب وجودهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام