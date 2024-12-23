حزب الله شيع الشهيد طالب الحسيني في الضاحية الجنوبية

شيّع حزب الله في روضة الحوراء زينب (ع) – الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد السعيد على طريق القدس السيد طالب الحسيني “السيد أبا مهدي”، وذلك بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة وردّد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسده الطاهر في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيد، حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بمتابعة طريق الجهاد والمقاومة، ليُصلى بعدها على جسده الطاهر بإمامة مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل رزق، وبمشاركة أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النواب أمين شري وعلي عمّار وإبراهيم الموسوي، وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

المصدر: موقع العهد