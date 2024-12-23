الحلبي: نجاح الجامعة اللبنانية هو نجاح للجميع

قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحلبي إن “نجاح الجامعة هو نجاح لنا جميعا لأن التعاون الوثيق في ما بيننا أعطى ثمارا جيدة”.

كلام الحلبي جاء الاثنين خلال اجتماعه مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور أنطوان شربل، وفي حضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ورئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتطرق المجتمعون إلى ملفات الجامعة اللبنانية، خصوصا ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذي تتابعه الهيئة التنفيذية مع جميع المسؤولين والمعنيين بغية إقراره بأقرب وقت، كما رفع بدل ساعة التعاقد، إضافة إلى ملفات أخرى تعنى بالوضع المعيشي للاساتذة بكل مندرجاتهم (ملاك، متفرّغ، متعاقد بالساعة). ولفتت إلى ان العديد من الأساتذة والموظفين والطلاب أصبحوا من دون منازل.

وأشار الحلبي إلى أنه “يتابع ورئيس الجامعة موضوع الرواتب بالتنسيق مع رئيس الحكومة ووزير المالية، كما يتابع مع رئيس الحكومة موضوع المراسيم وفي مقدمها مرسوم تفرغ الأساتذة، وتشمل المساعي أيضا السعي لإدخال كل العطاءات في صلب الراتب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام