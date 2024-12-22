القناة 12 العبرية: عملية الجيش الإسرائيلي الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي حماس أدت لمقتله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 23:02

القناة 12 العبرية: عملية الجيش الإسرائيلي الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي حماس أدت لمقتله

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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