الوزير بيرم للمنار: إستطعنا بقوتنا فرض وقف إطلاق النار على العدو رغم كل ما يملكه من امكانات ودعم وتأييد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 21:30

الوزير بيرم للمنار: إستطعنا بقوتنا فرض وقف إطلاق النار على العدو رغم كل ما يملكه من امكانات ودعم وتأييد

منذ 9 mins 22 December، 2024
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