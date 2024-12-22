مجلس عزاء حسيني عن أرواح ثلة من الشهداء في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي

تكريماً وتخليداً لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء السعداء على طريق القدس، ناصر رائف بزي، محمد علي جعفر هريش، مهدي حافظ الزغير، حسين علي عباس، محمد حسين أحمد سعد، علي حسين بيضون، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، وعدد من الفعاليات والشخصيات، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعد ذلك، تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت