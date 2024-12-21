إعلام العدو: وفاة رجل من “ريشون لتسيون” بسكتة قلبية أثناء إطلاق صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 17:42

إعلام العدو: وفاة رجل من “ريشون لتسيون” بسكتة قلبية أثناء إطلاق صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 40 mins 21 December، 2024
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