المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “إسرائيل” لا تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 01:48

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “إسرائيل” لا تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة

منذ 32 mins 18 December، 2024
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