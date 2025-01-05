خريس: إنجاز الاستحقاق الرئاسي يعطي لبنان قوة إضافية

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس على “ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي من شأنه ان يعطي للبنان قوة إضافية في ظل ما يجري في المنطقة”.

ورأى خريس في حديث له الأحد ان “بعض الساسة في لبنان يحاولون ان يصرفوا فواتير موقعة من قبل العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية”، وتابع “نقول لهم ان الجنوب والبقاع لا بل كل لبنان يحتاج الى حماية من الشر المطلق إسرائيل”، واضاف “لا نريد ان نتخلى عن القيام بواجبنا اذا ما تخلى البعض لان الدفاع عن الارض والكرامة واجب شرعي وحق من حقوق الانسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام