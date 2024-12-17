مصادر فلسطينية: 15 شهيدا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين من عائلتي الكحلوت والملفوح بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 13:22

مصادر فلسطينية: 15 شهيدا نتيجة قصف العدو الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين من عائلتي الكحلوت والملفوح بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع

منذ 27 mins 17 December، 2024
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