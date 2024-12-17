جهاز “الشاباك” وشرطة الاحتلال يعلنان عن اعتقال إسرائيلي من القدس المحتلة عمل جاسوساً لصالح الاستخبارات الإيرانية ونفذ مهمات أمنية لصالحها مقابل الحصول على المال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 13:22

جهاز “الشاباك” وشرطة الاحتلال يعلنان عن اعتقال إسرائيلي من القدس المحتلة عمل جاسوساً لصالح الاستخبارات الإيرانية ونفذ مهمات أمنية لصالحها مقابل الحصول على المال

منذ 32 mins 17 December، 2024
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